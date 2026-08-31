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Kursentwicklung im Fokus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
148.80 EUR -2.85 EUR -1.88 %
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Deutsche Bank AG
34.22 EUR -0.23 EUR -0.67 %
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Hannover Rück
255.00 EUR -3.80 EUR -1.47 %
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Henkel KGaA Vz.
75.96 EUR -0.02 EUR -0.03 %
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Merck KGaA
139.25 EUR 0.90 EUR 0.65 %
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MTU Aero Engines AG
342.00 EUR -13.50 EUR -3.80 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
524.60 EUR 5.60 EUR 1.08 %
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QIAGEN N.V.
37.88 EUR 0.73 EUR 1.98 %
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Rheinmetall AG
1,075.60 EUR -40.40 EUR -3.62 %
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SAP SE
183.82 EUR -6.86 EUR -3.60 %
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Siemens AG
276.15 EUR -8.50 EUR -2.99 %
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Siemens Healthineers AG
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Volkswagen (VW) AG Vz.
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L&S DAX Indikation
25,846.00 EUR -359.00 EUR -1.37 %
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Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,87 Prozent tiefer bei 25.977,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.231,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.916,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25.715,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.057,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24.046,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,74 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR), Merck (+ 0,54 Prozent auf 139,75 EUR), Hannover Rück (+ 0,46 Prozent auf 259,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,43 Prozent auf 39,30 EUR) und QIAGEN (+ 0,32 Prozent auf 37,36 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 344,00 EUR) und adidas (-2,28 Prozent auf 147,95 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.323.201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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