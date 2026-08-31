Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel im Minus

Kursentwicklung im Fokus

01.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,87 Prozent tiefer bei 25.977,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.231,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.916,00 Einheiten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25.715,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25.057,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX stand vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 24.046,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5,74 Prozent. Bei 26.616,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,12 Prozent auf 524,60 EUR), Merck (+ 0,54 Prozent auf 139,75 EUR), Hannover Rück (+ 0,46 Prozent auf 259,40 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,43 Prozent auf 39,30 EUR) und QIAGEN (+ 0,32 Prozent auf 37,36 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-3,48 Prozent auf 184,26 EUR), Rheinmetall (-2,79 Prozent auf 1.079,80 EUR), Siemens (-2,71 Prozent auf 277,85 EUR), MTU Aero Engines (-2,30 Prozent auf 344,00 EUR) und adidas (-2,28 Prozent auf 147,95 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5.323.201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 220,942 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index bietet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,99 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net