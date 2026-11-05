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Index im Fokus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
61.62 EUR 0.80 EUR 1.32 %
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Commerzbank
39.08 EUR -0.67 EUR -1.69 %
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Daimler Truck
42.05 EUR 0.86 EUR 2.09 %
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Deutsche Telekom AG
26.26 EUR -0.37 EUR -1.39 %
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Heidelberg Materials
178.40 EUR 7.45 EUR 4.36 %
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Henkel KGaA Vz.
82.26 EUR -0.04 EUR -0.05 %
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Infineon AG
49.28 EUR -1.36 EUR -2.69 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
43.11 EUR 0.68 EUR 1.59 %
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Rheinmetall AG
845.20 EUR -100.30 EUR -10.61 %
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SAP SE
218.40 EUR 4.85 EUR 2.27 %
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Siemens Healthineers AG
44.76 EUR 0.09 EUR 0.20 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
73.08 EUR 2.02 EUR 2.84 %
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Vonovia SE
17.23 EUR 0.21 EUR 1.23 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
26,568.00 EUR -100.00 EUR -0.37 %
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Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,36 Prozent schwächer bei 26.573,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.641,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.454,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 25.319,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26.215,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 24.101,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,17 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.673,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,90 Prozent auf 73,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,59 Prozent auf 177,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,35 Prozent auf 43,75 EUR), Daimler Truck (+ 2,89 Prozent auf 42,08 EUR) und BMW (+ 2,69 Prozent auf 62,62 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,34 Prozent auf 839,40 EUR), Commerzbank (-2,91 Prozent auf 38,69 EUR), Siemens Healthineers (-2,47 Prozent auf 43,74 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 49,26 EUR) und Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 880.167 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
04.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Rheinmetall Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.11.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG

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