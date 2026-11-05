Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Donnerstagshandels

Index im Fokus

05.11.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Am Donnerstag notiert der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA 0,36 Prozent schwächer bei 26.573,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26.641,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.454,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wurde vor einem Monat, am 05.10.2026, mit 25.319,00 Punkten bewertet. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26.215,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 05.11.2025, einen Stand von 24.101,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,17 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26.673,00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 3,90 Prozent auf 73,98 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,59 Prozent auf 177,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 3,35 Prozent auf 43,75 EUR), Daimler Truck (+ 2,89 Prozent auf 42,08 EUR) und BMW (+ 2,69 Prozent auf 62,62 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-16,34 Prozent auf 839,40 EUR), Commerzbank (-2,91 Prozent auf 38,69 EUR), Siemens Healthineers (-2,47 Prozent auf 43,74 EUR), Infineon (-1,96 Prozent auf 49,26 EUR) und Deutsche Telekom (-1,57 Prozent auf 26,34 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 880.167 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 233,307 Mrd. Euro den größten Anteil.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net