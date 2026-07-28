Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt nach

XETRA-Handel im Blick

29.07.26 15:57 Uhr

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit wenig verändert.

Am Mittwoch bewegt sich der LUS-DAX um 15:55 Uhr via XETRA 0,16 Prozent tiefer bei 25.475,00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.340,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25.571,00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wurde der LUS-DAX mit 24.734,00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 23.804,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.212,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,70 Prozent aufwärts. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25.906,50 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 6,77 Prozent auf 1.160,40 EUR), BASF (+ 3,81 Prozent auf 50,83 EUR), Siemens Healthineers (+ 3,79 Prozent auf 37,28 EUR), Scout24 (+ 2,99 Prozent auf 77,45 EUR) und Deutsche Bank (+ 2,47 Prozent auf 31,70 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-3,32 Prozent auf 55,85 EUR), Vonovia SE (-1,81 Prozent auf 21,13 EUR), Commerzbank (-1,38 Prozent auf 37,07 EUR), Henkel vz (-1,35 Prozent auf 75,80 EUR) und GEA (-1,18 Prozent auf 62,80 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6.231.418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 207,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 7,44 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net