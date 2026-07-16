Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Handelsstart nach

LUS-DAX-Marktbericht

17.07.26 09:27 Uhr

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitag in die Verlustzone.

Am Freitag tendiert der LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA 0,42 Prozent tiefer bei 24.755,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.648,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.800,00 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Seit Wochenbeginn kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 24.850,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.650,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.07.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.400,00 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,771 Prozent nach oben. Bei 25.906,50 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.861,50 Punkten registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 1,44 Prozent auf 139,62 EUR), EON SE (+ 1,14 Prozent auf 19,11 EUR), BMW (+ 1,06 Prozent auf 58,94 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,05 Prozent auf 26,96 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,73 Prozent auf 262,80 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-4,28 Prozent auf 61,94 EUR), Siemens Energy (-2,82 Prozent auf 144,54 EUR), Siemens (-2,42 Prozent auf 264,15 EUR), Commerzbank (-1,84 Prozent auf 37,33 EUR) und MTU Aero Engines (-1,65 Prozent auf 340,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 488.199 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie hat im LUS-DAX mit 205,888 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,67 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net