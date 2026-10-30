Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Verluste

Index-Performance

30.10.26 09:27 Uhr

Das macht der LUS-DAX am Morgen.

Um 09:25 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,44 Prozent leichter bei 25.953,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26.040,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.905,00 Einheiten.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der LUS-DAX bei 25.116,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der LUS-DAX auf 25.692,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24.128,00 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,65 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Bayer (+ 3,98 Prozent auf 49,87 EUR), Beiersdorf (+ 3,02 Prozent auf 83,24 EUR), Henkel vz (+ 2,03 Prozent auf 80,28 EUR), Scout24 (+ 1,51 Prozent auf 84,05 EUR) und Hannover Rück (+ 1,34 Prozent auf 288,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 129,22 EUR), Infineon (-4,00 Prozent auf 51,85 EUR), Siemens (-1,79 Prozent auf 268,85 EUR), HOCHTIEF (-1,51 Prozent auf 378,40 EUR) und RWE (-1,50 Prozent auf 57,80 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 686.783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 235,847 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Vonovia SE-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net