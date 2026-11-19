Index-Performance

Der LUS-DAX zeigte sich heute im Minus.

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,15 Prozent tiefer bei 25.446,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.393,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.942,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 19.10.2026, einen Stand von 25.213,00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26.091,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.315,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 27.000,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 0,35 Prozent auf 30,10 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 266,90 EUR), Infineon (+ 0,28 Prozent auf 49,35 EUR), Airbus SE (+ 0,18 Prozent auf 198,22 EUR) und QIAGEN (+ 0,11 Prozent auf 45,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-4,77 Prozent auf 36,72 EUR), SAP SE (-3,56 Prozent auf 187,02 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 51,78 EUR), Rheinmetall (-2,50 Prozent auf 725,60 EUR) und Bayer (-2,25 Prozent auf 54,68 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.541.108 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 227,492 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,32 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,67 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net