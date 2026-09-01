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Index-Performance

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der LUS-DAX zeigte sich letztendlich wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
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25,864.00 EUR 31.00 EUR 0.12 %
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Am Mittwoch schloss der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.820,00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25.724,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 25.923,00 Einheiten.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25.715,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25.120,00 Punkte. Vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 23.653,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5,10 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26.616,00 Punkten. Bei 21.861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2,14 Prozent auf 38,16 EUR), Commerzbank (+ 1,70 Prozent auf 40,68 EUR), adidas (+ 1,08 Prozent auf 149,55 EUR), Deutsche Bank (+ 1,06 Prozent auf 34,88 EUR) und Rheinmetall (+ 0,98 Prozent auf 1.090,40 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Zalando (-4,67 Prozent auf 23,07 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,76 Prozent auf 73,70 EUR), GEA (-3,52 Prozent auf 64,50 EUR), Daimler Truck (-3,07 Prozent auf 45,10 EUR) und Scout24 (-2,56 Prozent auf 76,15 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5.846.322 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 220,337 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,32 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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17.08.26 Rheinmetall Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
11.08.26 Rheinmetall Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 Rheinmetall Buy Warburg Research

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