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Index im Fokus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Der LUS-DAX sank am Abend.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
50.20 EUR 2.31 EUR 4.82 %
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Beiersdorf AG
82.48 EUR 2.04 EUR 2.54 %
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Deutsche Bank AG
29.97 EUR -1.03 EUR -3.32 %
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Deutsche Telekom AG
26.02 EUR 0.43 EUR 1.68 %
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Hannover Rück
288.20 EUR 4.80 EUR 1.69 %
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Henkel KGaA Vz.
80.28 EUR 1.76 EUR 2.24 %
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HOCHTIEF AG
373.20 EUR -12.20 EUR -3.17 %
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Infineon AG
50.00 EUR -3.15 EUR -5.93 %
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
564.40 EUR 8.60 EUR 1.55 %
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SAP SE
210.35 EUR 1.80 EUR 0.86 %
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Scout24
84.70 EUR 1.75 EUR 2.11 %
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Siemens AG
263.75 EUR -10.25 EUR -3.74 %
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Siemens Energy AG
125.90 EUR -9.06 EUR -6.71 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
69.54 EUR -0.48 EUR -0.69 %
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Vonovia SE
16.20 EUR 0.19 EUR 1.15 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,699.00 EUR -368.00 EUR -1.41 %
News | Analysen

Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,15 Prozent tiefer bei 25.768,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.765,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.040,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.116,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 25.692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.128,00 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6.258.068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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19.10.26 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG

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