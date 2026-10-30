Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende im Minus

Index im Fokus

30.10.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX sank am Abend.

Am Freitag notierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 1,15 Prozent tiefer bei 25.768,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 25.765,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.040,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 30.09.2026, lag der LUS-DAX-Kurs bei 25.116,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.07.2026, den Wert von 25.692,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der LUS-DAX-Kurs 24.128,00 Punkte.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 4,89 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Zähler.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Bayer (+ 5,46 Prozent auf 50,58 EUR), Scout24 (+ 2,66 Prozent auf 85,00 EUR), Beiersdorf (+ 2,48 Prozent auf 82,80 EUR), Hannover Rück (+ 2,04 Prozent auf 290,00 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,91 Prozent auf 567,00 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Siemens Energy (-6,87 Prozent auf 126,92 EUR), Infineon (-6,39 Prozent auf 50,56 EUR), Deutsche Bank (-3,45 Prozent auf 30,08 EUR), Siemens (-2,96 Prozent auf 265,65 EUR) und HOCHTIEF (-2,71 Prozent auf 373,80 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6.258.068 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235,847 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net