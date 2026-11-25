Index-Performance im Fokus

Der LUS-DAX fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Mittwoch in die Verlustzone.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 09:24 Uhr via XETRA um 0,48 Prozent auf 25.058,00 Punkte abwärts.

Der LUS-DAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 25.136,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.003,00 Punkten lag.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25.150,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26.279,00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 23.572,00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,00 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.000,00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21.861,50 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich derzeit Volkswagen (VW) vz (+ 2,92 Prozent auf 64,18 EUR), BMW (+ 1,95 Prozent auf 54,30 EUR), Vonovia SE (+ 1,67 Prozent auf 17,35 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1,62 Prozent auf 37,97 EUR) und Daimler Truck (+ 1,59 Prozent auf 40,78 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-2,28 Prozent auf 42,74 EUR), Siemens Energy (-1,07 Prozent auf 116,62 EUR), Commerzbank (-0,90 Prozent auf 35,23 EUR), Scout24 (-0,78 Prozent auf 82,40 EUR) und RWE (-0,77 Prozent auf 56,52 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 543.793 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 210,377 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,90 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net