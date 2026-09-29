Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Index im Blick

29.09.26 17:57 Uhr

Am Dienstag agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich ging der MDAX nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 30.858,18 Punkten aus dem Handel. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 346,557 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,201 Prozent auf 30.957,61 Punkte an der Kurstafel, nach 30.895,59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30.839,82 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.157,77 Punkten erreichte.

MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der MDAX bei 33.029,91 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 31.483,64 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der MDAX bei 30.117,57 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0,392 Prozent zurück. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 26.803,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7,17 Prozent auf 77,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,40 Prozent auf 71,20 EUR), Elmos Semiconductor (+ 5,39 Prozent auf 152,40 EUR), AIXTRON SE (+ 4,38 Prozent auf 36,46 EUR) und TUI (+ 3,38 Prozent auf 6,84 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen thyssenkrupp (-3,95 Prozent auf 14,59 EUR), K+S (-3,07 Prozent auf 15,18 EUR), RENK (-3,02 Prozent auf 38,43 EUR), RTL (-2,99 Prozent auf 29,20 EUR) und IONOS (-2,39 Prozent auf 33,44 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 3.912.739 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,893 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,79 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net