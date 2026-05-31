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MDAX-Performance im Blick

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

01.06.26 09:27 Uhr
Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten | finanzen.net

So bewegt sich der MDAX am ersten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
46,93 EUR -0,26 EUR -0,55%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
44,04 EUR 0,64 EUR 1,47%
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Salzgitter
61,60 EUR -0,10 EUR -0,16%
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MDAX
33.176,0 PKT -176,8 PKT -0,53%
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Am Montag verliert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0,26 Prozent auf 33.266,26 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 388,897 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 33.353,87 Punkte an der Kurstafel, nach 33.352,83 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 33.385,38 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33.255,03 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der MDAX mit 30.589,95 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bewegte sich der MDAX bei 31.560,34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 30.05.2025, bei 30.594,39 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 7,38 Prozent zu. Bei 33.547,52 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 3,72 Prozent auf 64,10 EUR), IONOS (+ 2,99 Prozent auf 28,98 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,70 Prozent auf 44,82 EUR), TRATON (+ 1,42 Prozent auf 34,24 EUR) und United Internet (+ 0,91 Prozent auf 26,60 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen HENSOLDT (-2,01 Prozent auf 86,64 EUR), LANXESS (-1,94 Prozent auf 16,18 EUR), Salzgitter (-1,87 Prozent auf 60,25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,78 Prozent auf 82,80 EUR) und Jungheinrich (-1,44 Prozent auf 24,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 265.783 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,147 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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