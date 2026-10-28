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MDAX-Performance im Blick

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich

Der MDAX bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.58 EUR 1.58 EUR 5.27 %
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Aroundtown SA
1.44 EUR 0.00 EUR 0.28 %
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AUMOVIO
33.80 EUR 1.40 EUR 4.32 %
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JENOPTIK AG
40.74 EUR 1.32 EUR 3.35 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.89 EUR 1.71 EUR 3.96 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.35 EUR 0.74 EUR 3.01 %
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Salzgitter
45.68 EUR -1.16 EUR -2.48 %
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Ströer SE & Co. KGaA
36.68 EUR -0.18 EUR -0.49 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
53.20 EUR 2.95 EUR 5.87 %
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thyssenkrupp AG
12.25 EUR -2.31 EUR -15.87 %
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tk accelis
27.28 -0.52 -1.87 %
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TRATON
32.28 EUR -0.72 EUR -2.18 %
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Indizes
MDAX
30,425.40 EUR -70.07 EUR -0.23 %
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Schlussendlich fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 30.401,03 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 340,058 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,240 Prozent stärker bei 30.568,67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 30.495,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 30.380,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.739,16 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 1,55 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 30.895,59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.395,32 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 28.10.2025, einen Wert von 30.236,96 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,87 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,27 Prozent auf 52,90 EUR), Porsche vz (+ 4,15 Prozent auf 44,68 EUR), AIXTRON SE (+ 3,35 Prozent auf 31,47 EUR), AUMOVIO (+ 2,59 Prozent auf 33,70 EUR) und JENOPTIK (+ 2,41 Prozent auf 40,84 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil thyssenkrupp (-16,93 Prozent auf 12,19 EUR), Salzgitter (-6,81 Prozent auf 43,76 EUR), TRATON (-2,02 Prozent auf 32,00 EUR), Ströer SE (-1,90 Prozent auf 36,22 EUR) und tk accelis (-1,87 Prozent auf 27,28 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 6.219.926 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,189 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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