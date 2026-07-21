Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX-Performance

13.08.26 17:57 Uhr

Der MDAX zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

Der MDAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent tiefer bei 32.246,55 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 355,607 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,245 Prozent auf 32.414,31 Punkte an der Kurstafel, nach 32.335,17 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 32.244,26 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32.414,31 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,738 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 13.07.2026, mit 31.981,81 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der MDAX noch bei 31.400,41 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 30.925,12 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,09 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 10,19 Prozent auf 103,80 EUR), thyssenkrupp (+ 9,07 Prozent auf 13,53 EUR), Siltronic (+ 5,65 Prozent auf 87,90 EUR), Salzgitter (+ 2,37 Prozent auf 51,75 EUR) und IONOS (+ 2,28 Prozent auf 33,16 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-5,65 Prozent auf 15,04 EUR), Aurubis (-4,71 Prozent auf 167,80 EUR), DEUTZ (-3,58 Prozent auf 10,23 EUR), Nordex (-3,52 Prozent auf 38,90 EUR) und AIXTRON SE (-2,76 Prozent auf 41,86 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 5.464.299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,089 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net