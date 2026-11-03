Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt im Minus

Kursentwicklung im Fokus

03.11.26 12:25 Uhr

Der MDAX bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Am Dienstag verliert der MDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0,43 Prozent auf 30.723,41 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342,517 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30.682,89 Zählern und damit 0,559 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30.855,37 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30.468,67 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30.748,23 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 30.450,00 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 32.511,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der MDAX noch bei 29.835,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 0,827 Prozent. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Lufthansa (+ 3,45 Prozent auf 7,73 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,60 Prozent auf 24,10 EUR), Nordex (+ 1,27 Prozent auf 38,24 EUR), thyssenkrupp (+ 0,93 Prozent auf 12,49 EUR) und freenet (+ 0,88 Prozent auf 23,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-5,06 Prozent auf 72,25 EUR), CTS Eventim (-4,65 Prozent auf 61,45 EUR), Sartorius vz (-2,69 Prozent auf 288,90 EUR), WACKER CHEMIE (-2,38 Prozent auf 82,00 EUR) und IONOS (-2,17 Prozent auf 35,22 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.265.394 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,981 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die Aroundtown SA-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net