Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsstart im Minus

Kursentwicklung

08.10.26 09:27 Uhr

MDAX-Handel am Donnerstag.

Am Donnerstag fällt der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1,42 Prozent auf 29.685,49 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338,785 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,645 Prozent auf 29.918,23 Punkte an der Kurstafel, nach 30.112,41 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 29.683,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.918,23 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 2,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.544,30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31.516,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30.848,82 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 4,18 Prozent abwärts. Bei 33.547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 0,71 Prozent auf 25,62 EUR), K+S (+ 0,66 Prozent auf 15,25 EUR), IONOS (+ 0,25 Prozent auf 32,70 EUR), FUCHS SE VZ (+ 0,09 Prozent auf 43,54 EUR) und Delivery Hero (+ 0,05 Prozent auf 36,45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil AUMOVIO (-6,26 Prozent auf 35,20 EUR), Schaeffler (-4,15 Prozent auf 6,01 EUR), Salzgitter (-3,91 Prozent auf 43,80 EUR), KION GROUP (-3,30 Prozent auf 32,84 EUR) und thyssenkrupp (-3,06 Prozent auf 13,01 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 751.183 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,857 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,02 Prozent.

Redaktion finanzen.net