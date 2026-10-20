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Kursentwicklung

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Verluste

Der MDAX zeigte sich letztendlich schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
31.46 EUR -1.28 EUR -3.91 %
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Aroundtown SA
1.35 EUR -0.02 EUR -1.31 %
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Aurubis
141.10 EUR -8.90 EUR -5.93 %
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AUTO1
18.28 EUR 0.11 EUR 0.61 %
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flatexDEGIRO AG
24.42 EUR -0.74 EUR -2.94 %
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IONOS
34.74 EUR 0.52 EUR 1.52 %
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K+S AG
13.00 EUR -0.60 EUR -4.41 %
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KION GROUP AG
33.65 EUR 0.02 EUR 0.06 %
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Lufthansa AG
7.23 EUR 0.17 EUR 2.35 %
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Nemetschek SE
73.25 EUR -2.05 EUR -2.72 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
41.52 EUR -0.18 EUR -0.43 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.50 EUR 0.65 EUR 2.62 %
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TAG Immobilien AG
10.51 EUR 0.11 EUR 1.06 %
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thyssenkrupp AG
13.88 EUR -0.03 EUR -0.18 %
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Indizes
MDAX
30,391.65 EUR -121.61 EUR -0.4 %
News | Analysen

Am Dienstag verlor der MDAX via XETRA schlussendlich 0,36 Prozent auf 30.402,29 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 341,034 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,526 Prozent auf 30.352,63 Punkte an der Kurstafel, nach 30.513,26 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.581,96 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.954,08 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 31.083,97 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 31.680,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 30.209,22 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,86 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell TAG Immobilien (+ 4,45 Prozent auf 10,80 EUR), AUTO1 (+ 3,22 Prozent auf 18,59 EUR), IONOS (+ 2,59 Prozent auf 35,70 EUR), Lufthansa (+ 2,51 Prozent auf 7,28 EUR) und KION GROUP (+ 2,14 Prozent auf 34,82 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil Nemetschek SE (-4,92 Prozent auf 72,50 EUR), K+S (-4,83 Prozent auf 13,00 EUR), Aurubis (-4,68 Prozent auf 142,50 EUR), AIXTRON SE (-4,12 Prozent auf 31,42 EUR) und flatexDEGIRO (-3,42 Prozent auf 24,26 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5.244.202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,132 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Aroundtown SA-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,38 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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