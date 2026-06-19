Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich schwächer

Marktbericht

Das machte das Börsenbarometer in Frankfurt zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der MDAX den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 32.583,45 Punkten ab. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 354,685 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,211 Prozent stärker bei 32.707,29 Punkten in den Handel, nach 32.638,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32.764,21 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 32.420,89 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 22.05.2026, wurde der MDAX mit 32.108,27 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der MDAX mit 27.796,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, den Wert von 29.365,17 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Siltronic (+ 4,73 Prozent auf 96,30 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 188,60 EUR), Nordex (+ 2,35 Prozent auf 48,84 EUR), AUMOVIO (+ 1,91 Prozent auf 40,00 EUR) und Schaeffler (+ 1,66 Prozent auf 9,20 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen RENK (-5,74 Prozent auf 45,24 EUR), HENSOLDT (-4,64 Prozent auf 69,10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-2,86 Prozent auf 108,50 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,30 Prozent auf 72,30 EUR) und freenet (-2,15 Prozent auf 24,56 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.194.337 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 43,086 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8,03 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.net