Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Minus

Index im Fokus

Der MDAX notiert am Donnerstag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent schwächer bei 31.947,48 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 346,231 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,357 Prozent schwächer bei 31.942,10 Punkten in den Handel, nach 32.056,64 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31.919,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31.993,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,865 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.06.2026, notierte der MDAX bei 32.947,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bewegte sich der MDAX bei 28.916,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30.294,88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,12 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell CTS Eventim (+ 3,85 Prozent auf 55,35 EUR), Salzgitter (+ 1,65 Prozent auf 48,12 EUR), Porsche Automobil (+ 1,58 Prozent auf 27,60 EUR), RENK (+ 1,40 Prozent auf 45,06 EUR) und HENSOLDT (+ 1,35 Prozent auf 71,86 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,09 Prozent auf 87,90 EUR), AIXTRON SE (-3,33 Prozent auf 49,88 EUR), Nordex (-2,88 Prozent auf 45,22 EUR), Siltronic (-2,23 Prozent auf 85,50 EUR) und JENOPTIK (-1,94 Prozent auf 44,52 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 123.326 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,583 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,90 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net