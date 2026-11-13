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Kursverlauf

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt treten aktuell den Rückzug an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
24.05 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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Eckert & Ziegler
15.00 EUR 0.60 EUR 4.17 %
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GFT SE
26.20 EUR -2.30 EUR -8.07 %
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grenke AG
11.82 EUR 0.46 EUR 4.05 %
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HAMBORNER REIT
4.04 EUR -0.02 EUR -0.37 %
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init innovation in traffic systems SE
32.85 EUR -2.05 EUR -5.87 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
65.50 EUR -0.40 EUR -0.61 %
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Mutares
27.75 EUR -1.20 EUR -4.15 %
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pbb AG (Deutsche Pfandbriefbank)
2.57 EUR -0.33 EUR -11.26 %
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ProCredit Holding AG & Co.KGaA
9.87 EUR 1.06 EUR 12.03 %
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secunet Security Networks AG
199.60 EUR 9.80 EUR 5.16 %
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SMA Solar AG
48.72 EUR -0.68 EUR -1.38 %
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VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
24.04 EUR -1.96 EUR -7.54 %
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Vincorion
15.96 EUR -0.59 EUR -3.54 %
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Indizes
SDAX
17,738.18 EUR -215.45 EUR -1.20 %
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Der SDAX gibt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0,95 Prozent auf 17.782,71 Punkte nach. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 90,836 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,340 Prozent leichter bei 17.892,62 Punkten, nach 17.953,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 17.892,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17.750,29 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,371 Prozent. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 18.067,85 Punkten. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 18.553,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SDAX 16.209,14 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 2,46 Prozent zu Buche. Bei 19.325,96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15.733,78 Punkten.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit Eckert Ziegler (+ 7,17 Prozent auf 15,54 EUR), ProCredit (+ 5,81 Prozent auf 9,84 EUR), secunet Security Networks (+ 3,82 Prozent auf 201,00 EUR), init innovation in traffic systems SE (+ 3,62 Prozent auf 34,35 EUR) und grenke (+ 3,50 Prozent auf 11,84 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil GFT SE (-9,79 Prozent auf 26,25 EUR), pbb (-7,96 Prozent auf 2,57 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-6,80 Prozent auf 23,84 EUR), SMA Solar (-6,61 Prozent auf 46,06 EUR) und Vincorion (-6,59 Prozent auf 15,59 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die pbb-Aktie. 1.228.656 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,44 zu Buche schlagen. Mit 8,80 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
09.11.26 pbb Buy Warburg Research
28.10.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
01.09.26 pbb Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 pbb Buy Warburg Research
10.08.26 pbb Buy Warburg Research

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