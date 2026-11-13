Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Minus

Kursentwicklung im Fokus

13.11.26 09:27 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Freitag.

Um 09:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,86 Prozent auf 17.800,08 Punkte an der SDAX-Kurstafel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90,836 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,340 Prozent tiefer bei 17.892,62 Punkten in den Handel, nach 17.953,63 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 17.892,62 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 17.786,58 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 0,274 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18.067,85 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 18.553,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16.209,14 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,56 Prozent. Bei 19.325,96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 15.733,78 Zählern.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell Deutsche Euroshop (+ 2,22 Prozent auf 16,54 EUR), Eckert Ziegler (+ 1,59 Prozent auf 14,73 EUR), Ottobock (+ 0,77 Prozent auf 39,50 EUR), tonies (+ 0,75 Prozent auf 13,40 EUR) und Springer Nature (+ 0,66 Prozent auf 22,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil GFT SE (-7,56 Prozent auf 26,90 EUR), INDUS (-6,02 Prozent auf 33,55 EUR), OHB SE (-4,36 Prozent auf 184,20 EUR), Douglas (-4,18 Prozent auf 7,56 EUR) und Vincorion (-3,42 Prozent auf 16,12 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die PATRIZIA SE-Aktie aufweisen. 171.618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5,160 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,44 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,80 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net