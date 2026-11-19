Index-Bewegung

Der SDAX gab am vierten Tag der Woche nach.

Am Donnerstag bewegte sich der SDAX via XETRA zum Handelsende 0,61 Prozent schwächer bei 17.272,56 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 87,456 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0,410 Prozent fester bei 17.450,11 Punkten, nach 17.378,84 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 17.243,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17.566,96 Punkten lag.

SDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 2,86 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, stand der SDAX noch bei 18.210,22 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Stand von 18.534,04 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 19.11.2025, einen Wert von 15.955,60 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,479 Prozent abwärts. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 4,58 Prozent auf 178,00 EUR), secunet Security Networks (+ 3,93 Prozent auf 195,60 EUR), CANCOM SE (+ 3,43 Prozent auf 19,28 EUR), PVA TePla (+ 3,10 Prozent auf 27,24 EUR) und SFC Energy (+ 2,77 Prozent auf 18,52 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ASTA Energy Solutions (-4,23 Prozent auf 43,00 EUR), Mutares (-4,14 Prozent auf 26,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3,83 Prozent auf 21,60 EUR), grenke (-3,74 Prozent auf 11,32 EUR) und PNE (-3,29 Prozent auf 4,41 EUR).

Welche Aktien im SDAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.293.083 Aktien gehandelt. Im SDAX hat die 1&1-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 5,192 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,96 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net