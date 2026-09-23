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Kursverlauf

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der LUS-DAX am Mittag

Der LUS-DAX notiert aktuell im negativen Bereich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
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32.08 EUR -0.76 EUR -2.31 %
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Rheinmetall AG
1,000.20 EUR 5.20 EUR 0.52 %
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Scout24
75.15 EUR -0.10 EUR -0.13 %
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L&S DAX Indikation
25,453.00 EUR -236.00 EUR -0.92 %
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Am Mittwoch verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,88 Prozent auf 25.462,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25.449,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.750,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, den Stand von 26.111,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24.922,00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23.538,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 3,65 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21.861,50 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,08 Prozent auf 184,28 EUR), Vonovia SE (+ 0,98 Prozent auf 17,54 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,95 Prozent auf 361,30 EUR), Rheinmetall (+ 0,89 Prozent auf 1.000,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,60 Prozent auf 504,80 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Scout24 (-3,41 Prozent auf 72,15 EUR), Infineon (-2,00 Prozent auf 58,93 EUR), Allianz (-1,77 Prozent auf 422,60 EUR), Deutsche Bank (-1,61 Prozent auf 32,12 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,54 Prozent auf 57,72 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.077.952 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 211,057 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,32 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research
07.09.26 Infineon Buy Deutsche Bank AG

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