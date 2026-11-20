Kursverlauf

Mit dem SDAX geht es am Freitag abwärts.

Am Freitag verliert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 1,83 Prozent auf 16.932,33 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 86,714 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,510 Prozent leichter bei 17.160,60 Punkten in den Freitagshandel, nach 17.248,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SDAX lag heute bei 16.851,41 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 17.160,60 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 4,77 Prozent. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SDAX mit 18.183,22 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18.497,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 15.914,45 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,44 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19.325,96 Punkten. Bei 15.733,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell Grand City Properties (+ 1,06 Prozent auf 7,60 EUR), Ottobock (+ 0,66 Prozent auf 38,40 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 0,62 Prozent auf 32,46 EUR), Fielmann (+ 0,59 Prozent auf 42,55 EUR) und Drägerwerk (+ 0,52 Prozent auf 116,60 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen hingegen LPKF Laser Electronics (-11,54 Prozent auf 7,36 EUR), PVA TePla (-7,27 Prozent auf 25,26 EUR), EVOTEC SE (-6,30 Prozent auf 2,56 EUR), ASTA Energy Solutions (-6,05 Prozent auf 40,40 EUR) und SMA Solar (-5,87 Prozent auf 42,94 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die EVOTEC SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 897.104 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX mit 5,150 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,31 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net