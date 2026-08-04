Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels
Der TecDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.
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Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent leichter bei 3.948,62 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 543,799 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,181 Prozent höher bei 3.989,17 Punkten, nach 3.981,98 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.994,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.946,09 Zählern.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 3.899,62 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 3.804,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.800,45 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
TecDAX-Gewinner und -Verlierer
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,63 Prozent auf 148,40 EUR), Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 36,37 EUR) und Kontron (+ 0,78 Prozent auf 20,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Nordex (-3,59 Prozent auf 38,12 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR), United Internet (-2,47 Prozent auf 22,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,20 Prozent auf 30,28 EUR).
TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7.610.647 Aktien gehandelt. Mit 190,027 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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