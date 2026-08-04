DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,24 -2,5%Nas 26.492 -0,4%Bitcoin 55.980 +0,7%Euro 1,1547 +0,1%Öl 79,7 +0,4%Gold 4.255 +4,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Blick

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Mittwochshandels

Der TecDAX bewegte sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30.56 EUR -0.78 EUR -2.49 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Telekom AG
27.38 EUR -0.51 EUR -1.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Elmos Semiconductor
148.20 EUR 4.40 EUR 3.06 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
23.80 EUR -0.46 EUR -1.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
60.36 EUR -4.05 EUR -6.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kontron
20.42 EUR -0.20 EUR -0.97 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
38.46 EUR -1.32 EUR -3.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ottobock
58.50 EUR 1.50 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
36.52 EUR -0.17 EUR -0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
169.50 EUR 0.34 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TeamViewer
6.48 EUR -0.02 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
United Internet AG
22.88 EUR -0.78 EUR -3.30 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
29.00 EUR -0.08 EUR -0.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
TecDAX
3,946.73 EUR -35.25 EUR -0.89 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der TecDAX im XETRA-Handel 0,84 Prozent leichter bei 3.948,62 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 543,799 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,181 Prozent höher bei 3.989,17 Punkten, nach 3.981,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3.994,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3.946,09 Zählern.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 2,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, den Stand von 3.899,62 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, bei 3.804,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3.800,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,95 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der TecDAX bei einem Jahreshoch von 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,63 Prozent auf 148,40 EUR), Ottobock (+ 1,40 Prozent auf 58,00 EUR), SAP SE (+ 1,12 Prozent auf 169,26 EUR), QIAGEN (+ 0,90 Prozent auf 36,37 EUR) und Kontron (+ 0,78 Prozent auf 20,76 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Infineon (-5,71 Prozent auf 60,08 EUR), Nordex (-3,59 Prozent auf 38,12 EUR), TeamViewer (-2,53 Prozent auf 6,35 EUR), United Internet (-2,47 Prozent auf 22,86 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-2,20 Prozent auf 30,28 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7.610.647 Aktien gehandelt. Mit 190,027 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,57 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
15:41 Infineon Kaufen DZ BANK
13:31 Infineon Hold Warburg Research
09:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:21 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.