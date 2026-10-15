Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

TecDAX-Entwicklung

15.10.26 15:58 Uhr

Der TecDAX zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 1,45 Prozent schwächer bei 3.938,53 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 563,757 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,388 Prozent auf 4.012,13 Punkte an der Kurstafel, nach 3.996,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4.012,13 Punkte, das Tagestief hingegen 3.916,33 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 1,02 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wurde der TecDAX mit 3.976,62 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3.809,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3.658,60 Punkte.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,67 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4.284,41 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 3,28 Prozent auf 26,11 EUR), SAP SE (+ 2,29 Prozent auf 201,45 EUR), IONOS (+ 2,19 Prozent auf 34,50 EUR), freenet (+ 1,26 Prozent auf 22,58 EUR) und Siemens Healthineers (+ 0,97 Prozent auf 40,46 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Drägerwerk (-15,95 Prozent auf 98,00 EUR), AIXTRON SE (-12,91 Prozent auf 30,91 EUR), Siltronic (-9,98 Prozent auf 64,05 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-9,60 Prozent auf 55,55 EUR) und PVA TePla (-8,56 Prozent auf 28,86 EUR).

Welche TecDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 4.793.720 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 227,701 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der TecDAX-Werte

2026 weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8,91 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net