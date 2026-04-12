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TecDAX-Kursentwicklung

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben

13.04.26 17:57 Uhr
Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben | finanzen.net

Der TecDAX bewegte sich zum Handelsschluss im Minus.

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Der TecDAX sank im XETRA-Handel letztendlich um 0,69 Prozent auf 3.507,41 Punkte. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 504,538 Mrd. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,959 Prozent auf 3.497,75 Punkte an der Kurstafel, nach 3.531,61 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.509,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.468,28 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, stand der TecDAX bei 3.574,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der TecDAX bei 3.827,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, den Wert von 3.297,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 3,22 Prozent nach. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3.858,70 Punkten. Bei 3.322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit EVOTEC SE (+ 3,75 Prozent auf 4,70 EUR), HENSOLDT (+ 2,71 Prozent auf 78,80 EUR), SAP SE (+ 2,24 Prozent auf 142,50 EUR), TeamViewer (+ 2,24 Prozent auf 4,30 EUR) und Eckert Ziegler (+ 2,05 Prozent auf 14,92 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen Deutsche Telekom (-6,07 Prozent auf 29,11 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,92 Prozent auf 57,95 EUR), SMA Solar (-3,95 Prozent auf 45,18 EUR), AIXTRON SE (-3,72 Prozent auf 36,75 EUR) und Nemetschek SE (-2,77 Prozent auf 59,60 EUR).

TecDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 12.309.659 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 162,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,50 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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