DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.510 -0,3%Bitcoin 74.366 -2,2%Euro 1,1198 -0,6%Öl 100,1 -0,5%Gold 4.112 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursverlauf

Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag

Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
155.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barratt Developments PLC
3.58 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Haleon PLC
4.04 EUR 0.15 EUR 3.88 %
Charts | News | Analysen
HSBC Holdings plc
16.75 EUR -0.65 EUR -3.74 %
Charts | News | Analysen
Informa PLC
10.50 EUR 0.80 EUR 8.25 %
Charts | News | Analysen
J. Sainsbury plc
3.81 EUR 0.00 EUR -0.05 %
Charts | News | Analysen
JD Sports Fashion PLC Registered Shs
0.94 EUR 0.01 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen
Lloyds Banking Group
1.21 EUR -0.01 EUR -0.82 %
Charts | News | Analysen
Marks & Spencer plc
4.54 EUR 0.06 EUR 1.34 %
Charts | News | Analysen
Reckitt Benckiser Group Plc Registered Shs
59.36 EUR 0.64 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Severn Trent plc
36.42 EUR -0.18 EUR -0.49 %
Charts | News | Analysen
Standard Chartered plc
26.57 EUR -0.06 EUR -0.23 %
Charts | News | Analysen
United Utilities PLC
16.76 EUR 0.11 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Indizes
FTSE 100
10,458.50 GBP -83.19 GBP -0.79 %
News | Analysen

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,51 Prozent tiefer bei 10.488,18 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,154 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10.542,18 Punkten, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Bei 10.476,27 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.542,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,247 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 10.822,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.483,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,40 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,26 Prozent auf 0,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,87 Prozent auf 50,70 GBP), Marks Spencer (+ 1,81 Prozent auf 3,93 GBP), Haleon (+ 1,77 Prozent auf 3,40 GBP) und J Sainsbury (+ 1,68 Prozent auf 3,27 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Severn Trent (-3,66 Prozent auf 30,00 GBP), Standard Chartered (-3,28 Prozent auf 21,79 GBP), HSBC (-3,02 Prozent auf 14,28 GBP), United Utilities (-2,61 Prozent auf 13,81 GBP) und Informa (-2,39 Prozent auf 8,66 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.387.486 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Aktuelle HSBC Aktie News

Werbung

HSBC Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HSBC nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.08.26 HSBC Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 HSBC Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 HSBC Neutral UBS AG
05.08.26 HSBC Hold Deutsche Bank AG
05.08.26 HSBC Buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.