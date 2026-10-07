Zurückhaltung in London: Das macht der FTSE 100 am Mittwochmittag

Kursverlauf

07.10.26 12:25 Uhr

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittwochmittag mit negativem Vorzeichen.

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,51 Prozent tiefer bei 10.488,18 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,154 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent fester bei 10.542,18 Punkten, nach 10.541,69 Punkten am Vortag.

Bei 10.476,27 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10.542,18 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,247 Prozent zu. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Wert von 10.822,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10.665,88 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.483,58 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 5,40 Prozent zu Buche. Bei 10.989,45 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9.670,46 Zählern.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit JD Sports Fashion (+ 3,26 Prozent auf 0,83 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,87 Prozent auf 50,70 GBP), Marks Spencer (+ 1,81 Prozent auf 3,93 GBP), Haleon (+ 1,77 Prozent auf 3,40 GBP) und J Sainsbury (+ 1,68 Prozent auf 3,27 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Severn Trent (-3,66 Prozent auf 30,00 GBP), Standard Chartered (-3,28 Prozent auf 21,79 GBP), HSBC (-3,02 Prozent auf 14,28 GBP), United Utilities (-2,61 Prozent auf 13,81 GBP) und Informa (-2,39 Prozent auf 8,66 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15.387.486 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 295,173 Mrd. Euro heraus.

FTSE 100-Fundamentaldaten im Blick

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net