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Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags zurück

19.06.26 12:25 Uhr
Zurückhaltung in London: FTSE 100 fällt mittags zurück | finanzen.net

Der FTSE 100 gibt sich derzeit schwächer.

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Am Freitag verliert der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE 0,23 Prozent auf 10.375,39 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,993 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,007 Prozent auf 10.400,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10.399,70 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10.418,58 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10.373,50 Punkten lag.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,917 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10.330,55 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, lag der FTSE 100 bei 10.063,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, wies der FTSE 100 8.791,80 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,26 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10.934,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9.670,46 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell BP (+ 1,72 Prozent auf 4,98 GBP), Informa (+ 1,39 Prozent auf 8,76 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,31 Prozent auf 14,70 GBP), AstraZeneca (+ 1,22 Prozent auf 133,14 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,06 Prozent auf 29,94 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-5,65 Prozent auf 31,72 GBP), Airtel Africa (-3,25 Prozent auf 3,46 GBP), Fresnillo (-3,24 Prozent auf 30,16 GBP), Antofagasta (-3,09 Prozent auf 40,40 GBP) und Frasers Group (-2,61 Prozent auf 7,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 63.875.958 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 284,906 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

2027 verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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