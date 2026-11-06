Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt am Mittag ab

Kursentwicklung im Fokus

06.11.26 12:25 Uhr

Anleger in London treten am Freitagmittag den Rückzug an.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 2,24 Prozent leichter bei 10.541,11 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,296 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,014 Prozent höher bei 10.784,16 Punkten in den Freitagshandel, nach 10.782,66 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10.539,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10.784,16 Punkten erreichte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 1,76 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.541,69 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der FTSE 100 mit 10.867,89 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der FTSE 100 bei 9.735,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,93 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.989,45 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Coca-Cola European Partners (+ 1,25 Prozent auf 117,29 USD), Weir Group (+ 0,93 Prozent auf 23,80 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (+ 0,65 Prozent auf 14,43 GBP), Fresnillo (+ 0,52 Prozent auf 25,08 GBP) und Bank of Georgia Group (+ 0,40 Prozent auf 126,60 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil BT Group (-5,00 Prozent auf 2,20 GBP), Airtel Africa (-4,70 Prozent auf 2,76 GBP), RELX (-4,18 Prozent auf 29,55 GBP), Experian (-4,18 Prozent auf 30,01 GBP) und WPP 2012 (-4,13 Prozent auf 4,02 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 21.609.415 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 hat die HSBC-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 270,754 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net