Zurückhaltung in London: FTSE 100 sackt letztendlich ab

FTSE 100-Performance

30.07.26 17:57 Uhr

In London standen die Signale am Donnerstag auf Stabilisierung.

Letztendlich schloss der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 10.897,27 Punkten ab. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,234 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,010 Prozent auf 10.907,37 Punkte an der Kurstafel, nach 10.908,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10.865,37 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 10.979,60 Punkten.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Plus von 1,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.06.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10.497,12 Punkten auf. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.04.2026, den Stand von 10.378,82 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der FTSE 100 9.136,94 Punkte auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,51 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.979,60 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Zähler.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 6,01 Prozent auf 14,63 GBP), Halma (+ 4,81 Prozent auf 35,74 GBP), Antofagasta (+ 4,37 Prozent auf 37,04 GBP), Bank of Georgia Group (+ 4,04 Prozent auf 115,90 GBP) und Lloyds Banking Group (+ 3,86 Prozent auf 1,16 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Rentokil Initial (-20,60 Prozent auf 3,52 GBP), RELX (-6,92 Prozent auf 26,75 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-6,44 Prozent auf 86,06 GBP), Experian (-5,82 Prozent auf 28,98 GBP) und Sage (-5,34 Prozent auf 9,67 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 152.373.171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 309,998 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net