LSE-Handel im Blick

Der FTSE 100 zeigt sich am Freitagnachmittag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,46 Prozent leichter bei 10.404,28 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,188 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent stärker bei 10.452,77 Punkten, nach 10.452,68 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10.452,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10.330,04 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der FTSE 100 bereits um 4,57 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10.733,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10.748,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, lag der FTSE 100 noch bei 9.527,65 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,55 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10.989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9.670,46 Punkte.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Unilever (+ 2,10 Prozent auf 48,85 GBP), Airtel Africa (+ 1,91 Prozent auf 2,78 GBP), Reckitt Benckiser Group (+ 1,76 Prozent auf 56,70 GBP), AstraZeneca (+ 1,52 Prozent auf 135,06 GBP) und BAT (+ 1,47 Prozent auf 44,11 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Ithaca Energy (-5,47 Prozent auf 2,31 GBP), Halma (-5,27 Prozent auf 33,10 GBP), Endeavour Mining (-4,33 Prozent auf 32,28 GBP), Computacenter (-4,22 Prozent auf 45,34 GBP) und Metlen Energy Metals (-4,02 Prozent auf 43,00 EUR).

Diese FTSE 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 59.867.935 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 264,133 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Mit 14,84 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net