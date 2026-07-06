Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter

FTSE 100 im Blick

12:25

Der FTSE 100 zeigt sich aktuell wenig verändert.

Am Montag fällt der FTSE 100 um 12:07 Uhr via LSE um 0,13 Prozent auf 10.664,94 Punkte zurück. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,189 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10.679,38 Punkte an der Kurstafel, nach 10.679,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10.733,39 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10.663,73 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Wert von 10.368,05 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.436,29 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, einen Wert von 8.822,91 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 7,17 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell RELX (+ 2,57 Prozent auf 23,94 GBP), StJamess Place (+ 2,46 Prozent auf 13,35 GBP), Experian (+ 2,34 Prozent auf 27,06 GBP), BAE Systems (+ 1,82 Prozent auf 20,18 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,75 Prozent auf 88,22 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Fresnillo (-2,64 Prozent auf 28,45 GBP), Halma (-2,29 Prozent auf 39,22 GBP), Airtel Africa (-2,15 Prozent auf 3,36 GBP), IMI (-1,90 Prozent auf 28,84 GBP) und Diploma (-1,88 Prozent auf 70,65 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 18.596.581 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von HSBC mit 291,074 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net