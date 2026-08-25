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FTSE 100-Entwicklung

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich mittags leichter

Zurückhaltung in London: FTSE 100 zeigt sich mittags leichter

Am dritten Tag der Woche halten sich die Börsianer in London zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Antofagasta plc
48.38 EUR 1.38 EUR 2.94 %
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Babcock International
12.53 EUR 0.03 EUR 0.24 %
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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
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Compass Group plc
26.02 EUR -0.57 EUR -2.14 %
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Diploma PLC
84.15 EUR 1.60 EUR 1.94 %
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Experian PLC
35.00 EUR -0.20 EUR -0.57 %
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Fresnillo PLC
38.08 EUR 1.32 EUR 3.59 %
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Halma PLC
41.80 EUR -0.14 EUR -0.33 %
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HSBC Holdings plc
17.80 EUR -0.07 EUR -0.40 %
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JD Sports Fashion PLC Registered Shs
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Lloyds Banking Group
1.31 EUR 0.00 EUR -0.23 %
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Sage PLC
12.70 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Shell (ex Royal Dutch Shell)
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Indizes
FTSE 100
10,887.44 GBP 1.28 GBP 0.01 %
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Am Mittwoch steht der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE 0,13 Prozent im Minus bei 10.871,76 Punkten. Der Wert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,249 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 10.886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 10.886,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 10.896,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 10.855,62 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,512 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 10.736,23 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Stand von 10.491,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.265,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,25 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10.989,45 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9.670,46 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Antofagasta (+ 2,87 Prozent auf 41,24 GBP), Fresnillo (+ 2,14 Prozent auf 32,44 GBP), Diploma (+ 2,12 Prozent auf 73,83 GBP), Halma (+ 1,90 Prozent auf 36,44 GBP) und JD Sports Fashion (+ 1,74 Prozent auf 0,87 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Sage (-3,62 Prozent auf 10,65 GBP), BP (-2,44 Prozent auf 5,16 GBP), Experian (-1,53 Prozent auf 29,63 GBP), Compass Group (-1,46 Prozent auf 30,35 USD) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,37 Prozent auf 33,40 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 7.583.070 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 306,655 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
25.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral UBS AG
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector Perform RBC Capital Markets

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