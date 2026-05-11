Zurückhaltung in London: So performt der FTSE 100 aktuell

Kursverlauf

Der FTSE 100 bewegt sich am Dienstag im Minus.

Am Dienstag sinkt der FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,45 Prozent auf 10.223,54 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,935 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,017 Prozent fester bei 10.271,17 Punkten, nach 10.269,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10.271,17 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10.152,05 Zählern.

So bewegt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 10.600,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10.402,44 Punkten. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 12.05.2025, einen Stand von 8.604,98 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2,74 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10.934,94 Punkten. Bei 9.670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Intertek (+ 5,55 Prozent auf 52,56 GBP), BP (+ 2,00 Prozent auf 5,50 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,97 Prozent auf 91,98 GBP), BAT (+ 1,94 Prozent auf 44,64 GBP) und Compass Group (+ 1,52 Prozent auf 30,65 USD). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Vodafone Group (-5,48 Prozent auf 1,14 GBP), Ocado Group (-4,29 Prozent auf 1,87 GBP), Airtel Africa (-4,14 Prozent auf 4,03 GBP), WPP 2012 (-3,81 Prozent auf 2,60 GBP) und Entain (-3,76 Prozent auf 5,07 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 52.007.494 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 261,459 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2027 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4,73 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,88 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net