Zurückhaltung in New York: Das macht der Dow Jones am Nachmittag

Dow Jones-Kursentwicklung

20:02

Der Dow Jones bewegt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 20:00 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,26 Prozent auf 52.917,01 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 23,888 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,429 Prozent auf 52.828,45 Punkte an der Kurstafel, nach 53.055,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 53.289,30 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52.774,17 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 50.866,78 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.04.2026, stand der Dow Jones bei 46.584,46 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.07.2025, den Wert von 44.406,36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 9,37 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 53.289,30 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,83 Prozent auf 172,00 USD), IBM (+ 3,71 Prozent auf 310,63 USD), Johnson Johnson (+ 2,27 Prozent auf 265,21 USD), UnitedHealth (+ 1,95 Prozent auf 426,16 USD) und Chevron (+ 1,92 Prozent auf 171,33 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Caterpillar (-4,40 Prozent auf 927,22 USD), Visa (-1,92 Prozent auf 350,38 USD), Sherwin-Williams (-1,49 Prozent auf 343,92 USD), 3M (-1,40 Prozent auf 156,92 USD) und American Express (-1,26 Prozent auf 351,55 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 15.187.289 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,125 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,24 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net