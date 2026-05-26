Zurückhaltung in New York: Das macht der NASDAQ Composite aktuell
Am Mittwoch legen Anleger in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,12 Prozent leichter bei 26.624,52 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,147 Prozent höher bei 26.695,44 Punkten, nach 26.656,18 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26.715,31 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.538,31 Punkten erreichte.
So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,128 Prozent. Vor einem Monat, am 27.04.2026, wies der NASDAQ Composite 24.887,10 Punkte auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.02.2026, bei 22.668,21 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 27.05.2025, bei 19.199,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,58 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 26.725,29 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.
Die Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Ultralife Batteries (+ 14,14 Prozent auf 7,83 USD), ADTRAN (+ 14,07 Prozent auf 15,56 EUR), Nissan Motor (+ 9,28 Prozent auf 2,65 USD), American Woodmark (+ 8,81 Prozent auf 46,32 USD) und Astro-Med (+ 8,50 Prozent auf 15,31 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen QUALCOMM (-8,73 Prozent auf 227,11 USD), AXT (-7,75 Prozent auf 122,33 USD), TTM Technologies (-7,21 Prozent auf 182,75 USD), Rambus (-6,75 Prozent auf 146,62 USD) und Innodata (-6,66 Prozent auf 89,52 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 20.201.482 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,474 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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