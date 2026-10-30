Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in Rot

NYSE-Handel im Fokus

30.10.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones verliert aktuell an Wert.

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,92 Prozent auf 51.861,96 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,997 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,490 Prozent tiefer bei 52.086,13 Punkten, nach 52.342,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.836,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.383,90 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,876 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.906,05 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 52.208,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47.522,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,73 Prozent auf 150,33 USD), Amgen (+ 2,54 Prozent auf 472,45 USD), Walmart (+ 2,32 Prozent auf 124,06 USD), Coca-Cola (+ 1,76 Prozent auf 94,46 USD) und Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-4,16 Prozent auf 204,77 USD), Goldman Sachs (-3,82 Prozent auf 892,31 USD), Cisco (-3,47 Prozent auf 104,82 USD), Caterpillar (-2,75 Prozent auf 629,60 USD) und Amazon (-1,52 Prozent auf 240,09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.052.129 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,604 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net