DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.936 -0,0%Top 10 Crypto 10,11 -3,3%Nas 25.231 -3,6%Bitcoin 68.874 -1,2%Euro 1,1162 -0,3%Öl 117,7 +2,5%Gold 3.879 -3,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Fokus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in Rot

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag in Rot

Der Dow Jones verliert aktuell an Wert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
214.25 EUR 11.25 EUR 5.54 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
423.00 EUR 11.30 EUR 2.74 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
560.00 EUR -29.20 EUR -4.96 %
Charts | News | Analysen
Cisco Inc.
93.50 EUR -3.78 EUR -3.89 %
Charts | News | Analysen
Coca-Cola Co.
84.63 EUR 1.86 EUR 2.25 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
810.80 EUR -21.80 EUR -2.62 %
Charts | News | Analysen
Home Depot
292.90 EUR 4.70 EUR 1.63 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
132.78 EUR 0.28 EUR 0.21 %
Charts | News | Analysen
Microsoft Corp.
466.15 EUR -7.90 EUR -1.67 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
34.80 EUR 0.38 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
180.62 EUR -8.12 EUR -4.30 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
352.60 EUR 1.80 EUR 0.51 %
Charts | News | Analysen
Walmart
110.36 EUR 2.20 EUR 2.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,609.60 USD -732.96 USD -1.4 %
News | Analysen

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,92 Prozent auf 51.861,96 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,997 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,490 Prozent tiefer bei 52.086,13 Punkten, nach 52.342,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 51.836,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 52.383,90 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,876 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50.906,05 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 52.208,06 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47.522,12 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7,19 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,73 Prozent auf 150,33 USD), Amgen (+ 2,54 Prozent auf 472,45 USD), Walmart (+ 2,32 Prozent auf 124,06 USD), Coca-Cola (+ 1,76 Prozent auf 94,46 USD) und Home Depot (+ 1,58 Prozent auf 295,40 EUR). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil NVIDIA (-4,16 Prozent auf 204,77 USD), Goldman Sachs (-3,82 Prozent auf 892,31 USD), Cisco (-3,47 Prozent auf 104,82 USD), Caterpillar (-2,75 Prozent auf 629,60 USD) und Amazon (-1,52 Prozent auf 240,09 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die Amazon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.052.129 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,604 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,87 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,14 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle Amazon Aktie News

Werbung

Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16:51 Amazon Buy UBS AG
14:41 Amazon Kaufen DZ BANK
13:26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:31 Amazon Outperform RBC Capital Markets
11:26 Amazon Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.