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Dow Jones-Kursentwicklung

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag schwächer

Zurückhaltung in New York: Dow Jones am Mittag schwächer

Der Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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NVIDIA Corp.
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Travelers Inc (Travelers Companies)
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,700.34 USD -77.70 USD -0.15 %
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Am Freitag notiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,45 Prozent schwächer bei 51.547,29 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24,820 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,202 Prozent auf 51.882,53 Punkte an der Kurstafel, nach 51.778,04 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51.508,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51.826,78 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 2,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 53.343,40 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51.564,70 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46.142,42 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,54 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 0,73 Prozent auf 382,55 USD), Amazon (+ 0,73 Prozent auf 253,02 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 0,63 Prozent auf 345,85 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 249,99 USD) und Caterpillar (+ 0,37 Prozent auf 801,51 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-2,89 Prozent auf 230,89 USD), Walt Disney (-1,89 Prozent auf 103,36 USD), Cisco (-1,53 Prozent auf 108,55 USD), Travelers (-1,23 Prozent auf 374,84 USD) und Nike (-0,99 Prozent auf 36,00 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.664.756 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,49 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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