Marktbericht

Der Dow Jones zeigte sich schlussendlich mit negativem Vorzeichen.

Zum Handelsende fiel der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,41 Prozent auf 51.608,17 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,324 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,273 Prozent fester bei 52.490,68 Punkten, nach 52.347,55 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.511,56 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52.324,00 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 52.002,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53.732,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 47.147,48 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,67 Prozent zu. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54.744,33 Punkten. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 2,97 Prozent auf 173,02 USD), Coca-Cola (+ 2,09 Prozent auf 99,48 USD), UnitedHealth (+ 1,70 Prozent auf 412,02 USD), Visa (+ 1,46 Prozent auf 426,46 USD) und Nike (+ 1,32 Prozent auf 38,26 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,75 Prozent auf 570,49 USD), NVIDIA (-4,12 Prozent auf 156,14 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,85 Prozent auf 281,26 USD), Boeing (-3,69 Prozent auf 165,22 USD) und Amazon (-3,34 Prozent auf 257,75 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 72.616.890 Aktien gehandelt. Mit 4,698 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net