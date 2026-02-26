Zurückhaltung in New York: Dow Jones fällt zum Handelsstart

Index-Bewegung

So bewegt sich der Dow Jones heute.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 15:56 Uhr via NYSE 1,52 Prozent leichter bei 48.746,39 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,752 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 49.544,58 Zählern und damit 0,092 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (49.499,20 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 48.694,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49.253,57 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 1,60 Prozent nach. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 27.01.2026, den Wert von 49.003,41 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 26.11.2025, bei 47.427,12 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 27.02.2025, bei 43.239,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,752 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50.512,79 Punkte. Bei 47.853,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Verizon (+ 2,17 Prozent auf 49,95 USD), Walmart (+ 2,11 Prozent auf 127,04 USD), Merck (+ 1,79 Prozent auf 121,43 USD), McDonalds (+ 1,39 Prozent auf 339,17 USD) und Coca-Cola (+ 1,18 Prozent auf 81,45 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil American Express (-5,95 Prozent auf 315,36 USD), Goldman Sachs (-4,74 Prozent auf 885,00 USD), Salesforce (-4,36 Prozent auf 190,77 USD), Nike (-3,38 Prozent auf 61,79 USD) und JPMorgan Chase (-3,14 Prozent auf 296,53 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 8.990.200 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,021 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,97 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,75 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

