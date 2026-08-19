DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,49 +5,9%Nas 26.120 -0,8%Bitcoin 62.386 +5,2%Euro 1,1675 -0,0%Öl 93,0 +1,5%Gold 4.509 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Dow Jones-Performance im Blick

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Der Dow Jones zeigt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Express Co.
286.10 EUR -4.80 EUR -1.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
186.20 EUR -2.20 EUR -1.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
177.68 EUR 0.66 EUR 0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
78.27 EUR 0.81 EUR 1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
285.05 EUR -8.35 EUR -2.85 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
McDonald's Corp.
231.50 EUR 0.20 EUR 0.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
34.37 EUR -0.87 EUR -2.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
186.48 EUR -0.48 EUR -0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Travelers Inc (Travelers Companies)
311.60 EUR -6.90 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UnitedHealth Inc.
331.60 EUR -2.20 EUR -0.66 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Visa Inc.
315.15 EUR -1.90 EUR -0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walmart
89.48 EUR -10.10 EUR -10.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,006.37 USD -456.68 USD -0.85 %
News | Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,83 Prozent schwächer bei 53.021,65 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,532 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,001 Prozent fester bei 53.463,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53.463,05 Punkten am Vortag.

Bei 53.381,22 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52.989,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.839,26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 50.009,35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 44.938,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,59 Prozent zu Buche. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,23 Prozent auf 91,46 USD), Chevron (+ 1,22 Prozent auf 208,27 USD), McDonalds (+ 1,04 Prozent auf 270,22 USD), Travelers (+ 0,84 Prozent auf 365,28 USD) und Visa (+ 0,76 Prozent auf 368,30 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-9,80 Prozent auf 103,10 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Boeing (-2,38 Prozent auf 216,92 USD), Nike (-2,29 Prozent auf 40,11 USD) und American Express (-1,86 Prozent auf 333,58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die Walmart-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.778.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:36 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.