Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt am Mittag nach

Dow Jones-Performance im Blick

20.08.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones zeigt sich am vierten Tag der Woche im Minus.

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,83 Prozent schwächer bei 53.021,65 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,532 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,001 Prozent fester bei 53.463,47 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53.463,05 Punkten am Vortag.

Bei 53.381,22 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52.989,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 51.839,26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 50.009,35 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.08.2025, einen Stand von 44.938,31 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,59 Prozent zu Buche. Bei 54.744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,23 Prozent auf 91,46 USD), Chevron (+ 1,22 Prozent auf 208,27 USD), McDonalds (+ 1,04 Prozent auf 270,22 USD), Travelers (+ 0,84 Prozent auf 365,28 USD) und Visa (+ 0,76 Prozent auf 368,30 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Walmart (-9,80 Prozent auf 103,10 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Boeing (-2,38 Prozent auf 216,92 USD), Nike (-2,29 Prozent auf 40,11 USD) und American Express (-1,86 Prozent auf 333,58 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die Walmart-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10.778.168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Unter den Dow Jones-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net