Zurückhaltung in New York: Dow Jones gibt zum Ende des Dienstagshandels nach

Index im Fokus

Der Dow Jones beendete den Handelstag kaum verändert.

Am Dienstag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 49.141,93 Punkten ab. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 19,609 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,113 Prozent schwächer bei 49.112,20 Punkten in den Handel, nach 49.167,79 Punkten am Vortag.

Bei 49.381,33 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 49.077,75 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 45.166,64 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49.015,60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.04.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 40.227,59 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,57 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50.512,79 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Coca-Cola (+ 3,86 Prozent auf 78,35 USD), UnitedHealth (+ 3,41 Prozent auf 366,77 USD), IBM (+ 2,19 Prozent auf 233,04 USD), Travelers (+ 2,07 Prozent auf 310,02 USD) und Chevron (+ 1,94 Prozent auf 188,36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Sherwin-Williams (-3,52 Prozent auf 324,27 USD), NVIDIA (-1,59 Prozent auf 213,17 USD), Cisco (-1,59 Prozent auf 86,86 USD), Caterpillar (-1,32 Prozent auf 817,87 USD) und Goldman Sachs (-1,20 Prozent auf 926,55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 42.772.941 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,327 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net