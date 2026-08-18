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Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich in der Verlustzone

Der Dow Jones gab zum Handelsende nach.

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193.00 EUR -3.20 EUR -1.63 %
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233.60 EUR 6.50 EUR 2.86 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
53,343.40 USD -116.38 USD -0.22 %
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Am Dienstag verlor der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0,22 Prozent auf 53.343,40 Punkte. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,936 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,380 Prozent auf 53.663,11 Punkte an der Kurstafel, nach 53.459,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53.478,76 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 53.256,34 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 52.146,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der Dow Jones 49.686,12 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44.911,82 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,25 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Johnson Johnson (+ 3,33 Prozent auf 271,11 USD), Salesforce (+ 2,71 Prozent auf 196,14 USD), Nike (+ 2,48 Prozent auf 40,06 USD), Coca-Cola (+ 2,12 Prozent auf 88,82 USD) und IBM (+ 1,67 Prozent auf 232,67 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-4,63 Prozent auf 840,87 USD), NVIDIA (-2,34 Prozent auf 219,74 USD), Sherwin-Williams (-1,34 Prozent auf 345,27 USD), Boeing (-1,28 Prozent auf 223,06 USD) und Cisco (-1,14 Prozent auf 111,61 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30.363.534 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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