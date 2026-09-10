Zurückhaltung in New York: Dow Jones liegt im Minus

Index-Performance im Blick

10.09.26 17:59 Uhr

Der Dow Jones notiert am Donnerstagmittag im negativen Bereich.

Um 17:56 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,58 Prozent leichter bei 52.075,28 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,711 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,625 Prozent höher bei 52.707,90 Punkten in den Handel, nach 52.380,66 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.291,85 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.006,96 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 1,95 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der Dow Jones noch bei 53.975,98 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, notierte der Dow Jones bei 49.918,78 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Stand von 45.490,92 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,63 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 2,39 Prozent auf 322,89 USD), Coca-Cola (+ 0,89 Prozent auf 88,33 USD), Walt Disney (+ 0,68 Prozent auf 104,89 USD), Salesforce (+ 0,45 Prozent auf 245,26 USD) und Boeing (+ 0,24 Prozent auf 206,91 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-2,24 Prozent auf 218,66 USD), Amgen (-2,07 Prozent auf 383,17 USD), Merck (-1,86 Prozent auf 144,79 USD), Sherwin-Williams (-1,53 Prozent auf 315,75 USD) und Home Depot (-1,36 Prozent auf 264,05 EUR).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8.499.074 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,674 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net