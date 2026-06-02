Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert im Minus

Dow Jones-Performance

Der Dow Jones zeigt sich derzeit im Minus.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,80 Prozent leichter bei 50.895,17 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,835 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,770 Prozent leichter bei 50.912,84 Punkten in den Handel, nach 51.307,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.220,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50.824,46 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,520 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Dow Jones auf 49.499,27 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Wert von 48.501,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42.519,64 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,19 Prozent. Bei 51.369,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 3,21 Prozent auf 116,69 USD), Amgen (+ 2,40 Prozent auf 336,14 USD), Chevron (+ 1,60 Prozent auf 190,56 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 270,05 EUR) und Caterpillar (+ 1,60 Prozent auf 924,34 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-6,45 Prozent auf 307,99 USD), Salesforce (-4,21 Prozent auf 192,39 USD), Microsoft (-3,40 Prozent auf 426,29 USD), NVIDIA (-3,17 Prozent auf 215,75 USD) und Amazon (-3,16 Prozent auf 248,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18.059.836 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net