DAX24.796 -1,3%Est506.054 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,6%Nas26.905 -0,7%Bitcoin56.619 -1,4%Euro1,1600 -0,3%Öl98,00 +2,2%Gold4.448 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Marvell Technology A3CNLD Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt deutlich unter 25.000 Punkten -- Dow in Rot -- JPMorgan schraubt ASML-Kursziel nach oben -- Beige Book, Infineon, Intel, SpaceX, GameStop, Amazon, Sivers, Palo Alto, Marvell im Fokus
Top News
Siemens Energy-Aktie gesucht: Weiterer Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro Siemens Energy-Aktie gesucht: Weiterer Aktienrückkauf für eine Milliarde Euro
Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet Druckenmiller baut Depot um: Massiver Natera-Ausbau und Argentinien-Wette zündet
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Dow Jones-Performance

Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert im Minus

03.06.26 20:02 Uhr
Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert im Minus | finanzen.net

Der Dow Jones zeigt sich derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
213,85 EUR -7,80 EUR -3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
281,00 EUR 1,30 EUR 0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
800,80 EUR 18,60 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Chevron Corp.
164,62 EUR 2,64 EUR 1,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Home Depot
266,15 EUR 2,55 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
IBM Corp. (International Business Machines)
267,20 EUR -17,80 EUR -6,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
368,85 EUR -11,05 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
186,14 EUR -4,62 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salesforce
163,50 EUR -9,00 EUR -5,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
40,00 EUR -1,30 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
100,92 EUR 3,44 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
50.804,6 PKT -503,2 PKT -0,98%
Charts|News|Analysen

Um 20:00 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,80 Prozent leichter bei 50.895,17 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20,835 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,770 Prozent leichter bei 50.912,84 Punkten in den Handel, nach 51.307,79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 51.220,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 50.824,46 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 0,520 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wurde der Dow Jones auf 49.499,27 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 03.03.2026, einen Wert von 48.501,27 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.06.2025, wurde der Dow Jones mit 42.519,64 Punkten gehandelt.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 5,19 Prozent. Bei 51.369,61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45.057,28 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Walmart (+ 3,21 Prozent auf 116,69 USD), Amgen (+ 2,40 Prozent auf 336,14 USD), Chevron (+ 1,60 Prozent auf 190,56 USD), Home Depot (+ 1,60 Prozent auf 270,05 EUR) und Caterpillar (+ 1,60 Prozent auf 924,34 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil IBM (-6,45 Prozent auf 307,99 USD), Salesforce (-4,21 Prozent auf 192,39 USD), Microsoft (-3,40 Prozent auf 426,29 USD), NVIDIA (-3,17 Prozent auf 215,75 USD) und Amazon (-3,16 Prozent auf 248,41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 18.059.836 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,89 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen