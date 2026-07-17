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Marktbericht

Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Der Dow Jones verzeichnete am ersten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
309.25 EUR 7.20 EUR 2.38 %
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Amazon
218.45 EUR 1.75 EUR 0.81 %
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Apple Inc.
288.05 EUR -3.35 EUR -1.15 %
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Boeing Co.
183.92 EUR -2.64 EUR -1.42 %
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Chevron Corp.
165.92 EUR 2.88 EUR 1.77 %
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Home Depot
298.90 EUR -1.35 EUR -0.45 %
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Merck Co.
110.02 EUR -1.42 EUR -1.27 %
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Microsoft Corp.
352.10 EUR 7.20 EUR 2.09 %
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NVIDIA Corp.
177.68 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Salesforce
153.28 EUR 3.16 EUR 2.10 %
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Sherwin-Williams Co.
290.50 EUR -6.10 EUR -2.06 %
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UnitedHealth Inc.
368.80 EUR -11.80 EUR -3.10 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,839.26 USD -307.16 USD -0.59 %
News | Analysen

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Minus von 0,59 Prozent auf 51.839,26 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24,289 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,537 Prozent auf 52.426,46 Punkte an der Kurstafel, nach 52.146,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 52.411,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 51.781,90 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Stand von 51.564,70 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 49.442,56 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, den Stand von 44.342,19 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,14 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53.289,30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Zähler.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Microsoft (+ 2,15 Prozent auf 402,29 USD), Salesforce (+ 1,77 Prozent auf 173,79 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,52 Prozent auf 351,37 USD), Chevron (+ 1,24 Prozent auf 189,71 USD) und Amazon (+ 1,12 Prozent auf 249,99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Home Depot (-3,70 Prozent auf 291,80 EUR), Merck (-2,43 Prozent auf 124,40 USD), Sherwin-Williams (-2,33 Prozent auf 323,60 USD), Apple (-2,14 Prozent auf 326,59 USD) und Boeing (-2,13 Prozent auf 209,48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 26.243.830 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,290 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2027 präsentiert die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 12,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,81 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets