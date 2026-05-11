Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich am Mittag leichter

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones bewegt sich am Mittag im Minus.

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:56 Uhr via NYSE 0,30 Prozent leichter bei 49.555,27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 19,973 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,313 Prozent auf 49.549,07 Punkte an der Kurstafel, nach 49.704,47 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 49.307,66 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 49.739,62 Punkten lag.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 47.916,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, wies der Dow Jones 49.451,98 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 42.410,10 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,42 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 50.512,79 Punkten. Bei 45.057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 2,05 Prozent auf 130,21 USD), Amgen (+ 1,98 Prozent auf 336,10 USD), Johnson Johnson (+ 1,95 Prozent auf 225,75 USD), Merck (+ 1,49 Prozent auf 112,94 USD) und Procter Gamble (+ 1,28 Prozent auf 145,20 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Caterpillar (-2,82 Prozent auf 900,69 USD), Boeing (-2,39 Prozent auf 232,51 USD), Salesforce (-1,96 Prozent auf 174,01 USD), Amazon (-1,64 Prozent auf 264,58 USD) und Goldman Sachs (-1,51 Prozent auf 930,60 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 15.632.042 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,450 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 9,54 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net