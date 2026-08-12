Zurückhaltung in New York: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

Index-Performance im Blick

12.08.26 22:32 Uhr

Kaum bewegt zeigte sich der Dow Jones letztendlich.

Schlussendlich beendete der Dow Jones den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,04 Prozent) bei 53.770,27 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 25,241 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,316 Prozent höher bei 53.961,60 Punkten in den Handel, nach 53.791,85 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 53.969,36 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 53.731,96 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,559 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52.637,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49.760,56 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Stand von 44.458,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 11,14 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54.744,33 Punkte. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3,03 Prozent auf 224,09 USD), Cisco (+ 2,86 Prozent auf 123,88 USD), Walmart (+ 2,43 Prozent auf 116,01 USD), Honeywell Technologies (+ 2,27 Prozent auf 235,34 USD) und Merck (+ 1,92 Prozent auf 132,92 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Microsoft (-2,26 Prozent auf 492,43 USD), Salesforce (-2,10 Prozent auf 193,32 USD), Nike (-1,96 Prozent auf 40,51 USD), Amazon (-1,83 Prozent auf 267,28 USD) und Travelers (-1,45 Prozent auf 370,16 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30.057.630 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4,564 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 3,95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net