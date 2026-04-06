Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab

NYSE-Handel im Fokus

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:57 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,82 Prozent auf 46.286,81 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 18,085 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,424 Prozent schwächer bei 46.472,20 Punkten in den Dienstagshandel, nach 46.669,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46.744,76 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46.214,77 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47.501,55 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.01.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48.996,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 07.04.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 37.965,60 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,33 Prozent zurück. Bei 50.512,79 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45.057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 8,84 Prozent auf 306,22 USD), Chevron (+ 1,82 Prozent auf 202,48 USD), Travelers (+ 0,21 Prozent auf 296,18 USD), JPMorgan Chase (-0,14 Prozent auf 295,05 USD) und Walt Disney (-0,24 Prozent auf 96,05 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Apple (-4,29 Prozent auf 247,75 USD), Nike (-3,66 Prozent auf 42,42 USD), Merck (-2,89 Prozent auf 117,36 USD), Walmart (-2,82 Prozent auf 123,21 USD) und Boeing (-2,46 Prozent auf 207,07 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 10.721.373 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,735 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Die Verizon-Aktie weist mit 10,24 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,72 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net