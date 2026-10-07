Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab

NYSE-Handel im Fokus

07.10.26 17:59 Uhr

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 17:57 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 51.113,71 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 26,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,150 Prozent schwächer bei 51.444,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51.521,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.406,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.917,42 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,167 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53.414,25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52.925,15 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 46.602,98 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 2,84 Prozent auf 414,03 USD), Johnson Johnson (+ 2,07 Prozent auf 260,05 USD), Walmart (+ 1,31 Prozent auf 108,60 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 143,68 USD) und Amazon (+ 0,79 Prozent auf 258,32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-6,13 Prozent auf 810,50 USD), Goldman Sachs (-2,34 Prozent auf 876,20 USD), Sherwin-Williams (-2,24 Prozent auf 313,95 USD), Honeywell Technologies (-1,88 Prozent auf 208,86 USD) und Boeing (-1,44 Prozent auf 187,08 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6.138.932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 5,128 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net