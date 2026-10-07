DAX 25.104 -1,4%ESt50 6.180 -1,5%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,10 -3,8%Nas 27.510 -0,3%Bitcoin 74.366 -2,2%Euro 1,1198 -0,6%Öl 100,1 -0,5%Gold 4.112 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Fokus

Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab

Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt am Mittag ab

Heute ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
231.35 EUR 3.50 EUR 1.54 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
371.00 EUR 17.00 EUR 4.80 %
Charts | News | Analysen
Boeing Co.
167.60 EUR -1.40 EUR -0.83 %
Charts | News | Analysen
Caterpillar Inc.
723.60 EUR -43.40 EUR -5.66 %
Charts | News | Analysen
Goldman Sachs
788.20 EUR -15.00 EUR -1.87 %
Charts | News | Analysen
Honeywell Technologies
188.46 EUR -0.54 EUR -0.29 %
Charts | News | Analysen
Johnson & Johnson
233.45 EUR 8.10 EUR 3.59 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
126.32 EUR 0.80 EUR 0.64 %
Charts | News | Analysen
Nike Inc.
30.60 EUR -0.10 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
211.50 EUR -0.90 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen
Procter & Gamble Co.
133.12 EUR 0.74 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Sherwin-Williams Co.
284.70 EUR 1.60 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Travelers Inc (Travelers Companies)
320.90 EUR -0.40 EUR -0.12 %
Charts | News | Analysen
Walmart
96.82 EUR 3.75 EUR 4.03 %
Charts | News | Analysen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
51,216.02 USD -305.26 USD -0.59 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,79 Prozent auf 51.113,71 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 26,037 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,150 Prozent schwächer bei 51.444,10 Punkten in den Mittwochshandel, nach 51.521,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51.406,44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 50.917,42 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,167 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der Dow Jones mit 53.414,25 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52.925,15 Punkten gehandelt. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Stand von 46.602,98 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,65 Prozent zu. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45.057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Amgen (+ 2,84 Prozent auf 414,03 USD), Johnson Johnson (+ 2,07 Prozent auf 260,05 USD), Walmart (+ 1,31 Prozent auf 108,60 USD), Merck (+ 1,23 Prozent auf 143,68 USD) und Amazon (+ 0,79 Prozent auf 258,32 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-6,13 Prozent auf 810,50 USD), Goldman Sachs (-2,34 Prozent auf 876,20 USD), Sherwin-Williams (-2,24 Prozent auf 313,95 USD), Honeywell Technologies (-1,88 Prozent auf 208,86 USD) und Boeing (-1,44 Prozent auf 187,08 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6.138.932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 5,128 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.